Молодежные Дельфийские игры государств СНГ стартуют 7 декабря

Молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ пройдут в дистанционном формате с 7 по 10 декабря 2021 года. В играх примут участие около 700 деятелей искусств высокого мастерства.

Юные мастера в возрасте от 10 до 25 лет будут соревноваться по десяти номинациям: академическое, народное и эстрадное пение, скрипка, фортепиано, народный и современный танец, цирковое искусство, народные и духовные инструменты, сообщает пресс-служба Дельфийских игр.

Судейский корпус заочного формата соревнования ничем не отличается от привычного состава и включает в себя около 50 профессоров стран СНГ и известных деятелей искусств. Посмотреть Дельфийские игры можно в официальном Telegram-канале. Здесь же 10 декабря можно увидеть гала-концерт 15-х юбилейных Игр Содружества.

Дельфийские игры были придуманы в 582 г. до н. э. в Греции. Затем соревнования запретили на 1600 лет и только в начале XX века их снова возродили. Сегодня в деятельности Международного Дельфийского комитета принимают участие 115 стран.