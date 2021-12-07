Верховный суд Татарстана отказался считать введение QR-кодов неконституционным

Введение QR-кодов нельзя считать неконституционным, постановил Верховный суд Татарстана в ответ на иск местных жителей, требовавших отменить эту новацию.

Требования предъявить QR-код соответствует российскому законодательству, пояснили в Верховном суде Татарстана. Поэтому необходимость наличия этих документов правомерно спрашивать и впредь.

QR-коды были введены в Татарстане на фоне высокой заболеваемости коронавирусом. В последние дни к пандемии COVID-19 приковано большое внимание и в связи с распространением нового штамма заболевания. Омикрон-штамм коронавируса появился в Ботсване и ЮАР. К настоящему времени он обнаружен во многих странах мира, в том числе и в России.