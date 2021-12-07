В Санкт-Петербурге задержали недавно уволенного Бегловым главу Калининского района

Задержан бывший глава Калининского района Иван Громов, накануне снятый с поста по решению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В его квартире прошли обыски.

Экс-чиновника доставили в Главное следственное управление ГУ МВД, чтобы провести допрос в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Отметим, Иван Громов занимал должность меньше месяца и был уволен 6 декабря. В администрации Петербурга заверили, что он по собственному желанию покинул пост главы Калининского района. По информации СМИ, настоящей причиной стала провалившаяся акция «дворник-шеринг», которая была организована на подконтрольной Громову территории.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении бывшего начальника Управления социального питания Петербурга Алексея Барабанщикова. По мнению адвоката Антона Цирита, процесс имеет политический окрас. Предварительно, увольнение и преследование экс-чиновника началось после его критики в адрес губернатора города Александра Беглова.