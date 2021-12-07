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Лидеры трех ведущих партий Германии подписали коалиционный договор нового кабмина

Политика
Лидеры трех ведущих партий Германии подписали коалиционный договор нового кабмина

Главы ведущих политических партий Германий — социал-демократов, «свободных демократов» и «зеленых» — подписали коалиционный договор будущего кабмина. Прямую трансляцию церемонии ведет национальное телевидение ФРГ.

Текст коалиционного соглашения насчитывает 177 страниц и представляет собой собрание приоритетов внешней и внутренней политики Германии, которым намерено следовать новое правительство во главе с возможным будущим канцлером Олафом Шольцем. Официальная церемония вступления избранного состава бундестага в полномочия и приведения к присяге состоится 8 декабря.

Процесс формирования правительства завершится с уходом в отставку исполняющей обязанности канцлера Ангелы Меркель. Как сообщает телеканал «360», утверждение кандидатуры нового председателя правительства произойдет после процедуры голосования.

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