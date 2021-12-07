Заслуженный летчик-испытатель Гурген Карапетян скончался в 84 года

Герой Советского Союза и заслуженный летчик-испытатель вертолетов «Ми» Гурген Карапетян умер в Москве на 85-м году жизни. Об этом сообщили представители холдинга «Вертолеты России».

Гурген Карапетян родился 9 декабря 1936 года в Свердловске. В 1961 году он стал выпускником Московского авиационного института. Параллельно с учебой Карапетян занимался планерным и вертолетным спортом в аэроклубе МАИ.

В 1986 году Гурген Карапетян принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В этом же году ему было присвоено звание Заслуженного летчика-испытателя СССР. В 1991 году он получил почетное звание Героя Советского Союза, а также орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

За годы своей службы Карапетян провел испытания множества вертолетов «Ми».