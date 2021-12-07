Адвокат Шевцова составила инструкцию, как не попасть на штрафы за шум в новогоднюю ночь

Шумное застолье, шашлыки во дворе и фейерверк в новогоднюю ночь могут стать причиной штрафов. Адвокат Майя Шевцова составила инструкцию, как без риска для кошелька провести зимние каникулы.

Пандемия коронавируса накладывает ограничения на празднование Нового года — мероприятия рекомендовано устраивать на открытом воздухе, не собирать больше 50 гостей, а рестораны смогут работать только до 23 часов. Однако даже дома не стоит устраивать шумные застолья, иначе можно попасть на штраф, ведь закон о тишине действует даже в новогоднюю ночь.

Использование пиротехники требует особой внимательности, предупредила адвокат. При неправильной эксплуатации фейерверков может пострадать не только кошелек, но и здоровье.

«Использование пиротехники возможно только строго по инструкции завода-изготовителя, на открытой площадке без деревьев и построек, при отсутствии близко расположенных автомобилей в радиусе минимум 100 метров», — пояснила Шевцова в беседе с телеканалом «360».

Любителям шашлыка адвокат напомнила, что с 1 января их запрещено готовить на необорудованном месте. Нарушение этого правила тоже повлечет за собой штраф до 3 тыс. рублей.