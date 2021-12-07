Трамп анонсировал «мощные» мемуары о работе президентом США

Экс-президент США Дональд Трамп поделился планами опубликовать мемуары о работе на посту главы государства. Об этом предприниматель сообщил в интервью телеканалу Newsmax.

В беседе с журналистами бывший глава государства не стал раскрывать подробности и список тем будущей книги, однако заметил, что его работа уже заинтересовала многие издательства. Трамп выразил надежду, что его произведение вызовет широкий общественный резонанс.

«Я пишу их. Вот увидите — это очень мощная вещь», — поделился политик с репортером.

Многие сотрудники Белого дома после выхода на пенсию публикуют воспоминания о прежней работе. Так, например, широкий резонанс вызвала публикация экс-постпреда США в ООН Никки Хейли о внутренних конфликтах в команде Трампа. Также громкий скандал, сообщает телеканал «360», вызвала автобиография сына действующего американского лидера Хантера Байдена.