Китай анонсировал жесткий ответ на бойкот Олимпиады американцами

Китай сделал представление США из-за решения Вашингтона бойкотировать Олимпийские игры в 2022 году. В Пекине подчеркнули, что примут ответные меры.

В КНР считают: американцы нарушили установленный Олимпийской хартией принцип политической нейтральности. Политика не должна примешиваться к спортивным состязаниям.

«Китай выражает США свое сильное недовольство и решительный протест, уже сделал американской стороне строгое представление и примет решительные контрмеры», — сказал официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине в феврале 2022 года. Президент России Владимир Путин согласился посетить их открытие.