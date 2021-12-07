Петербургские водители продолжают стоять в пробках из-за бездействия коммунальных служб

Новый циклон «Даниэль» накрыл Северную столицу, и обильные осадки в значительной мере парализовали автомобильное движение. Утро 7 декабря для многих горожан началось с 9-балльных пробок, пишет ФАН со ссылкой на сервис «Яндекс.Карты».

Коммунальные службы Санкт-Петербурга вновь не обратили внимание на прогноз погоды. Автовладельцы жалуются в социальных сетях, что снежные завалы сильно сужают проезжую часть. Из-за этого на дорогах становится в лучшем случае на одну полосу меньше.

Жители города констатируют, что коммунальщики не спешат делать свою работу. Губернатор Александр Беглов и его команда не могут обеспечить должное качество уборки снега. Как следствие, водители вынуждены не только стоять в пробках, но и передвигаться в условиях повышенной аварийной опасности.

«Сегодня на Блюхера стоят знаки: стоянка по понедельникам запрещена — уборка снега. Все жители до единого убрали машины, нет ни одной. Но уборочной техники тоже нет! Снег не убирали, а виноваты жители. Виноваты коммунальщики», — приводит ФАН одно из сообщений в Сети.

Бездействие городских служб также бьет по туристическому статусу Петербурга. Гости города пишут в социальных сетях, что он больше не достоин звания культурной столицы.