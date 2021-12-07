«Не признал ошибки». Беглов нашел виновных в снежном коллапсе в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил ответственность за снежный коллапс в городе на автомобилистов. По его мнению, коммунальные службы справились бы с уборкой снега более эффективно, но спецтехнике якобы помешал неправильно припаркованный транспорт.

«Работа городских служб по устранению последствий снежного циклона “Бенедикт” велась в непростых условиях. В целом дорожники справились с трудной задачей. В первую очередь обеспечили транзит транспорта и пешеходов», — заявил он в обращении на «Радио России».

При этом городской глава заверил, что «разделяет недовольство петербуржцев» сроками уборки. В этой связи профильным руководителям уже были даны «необходимые указания», также будут сделаны «организационные выводы».

Невские Новости / Анастасия Барашкова

«Усилена работа по взаимодействию с местным самоуправлением, с федеральными структурами, от которых также зависит уборка и ее скорость на местах. В том числе соблюдение правил дорожного движения и борьба с нарушениями правил парковки. Транспорт, припаркованный с нарушениями, мешает уборочной технике», — указал Беглов.

За прошлую неделю в Северной столице выпало 34 сантиметра снега. Как сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга, в общей сложности дорожники вывезли с городских улиц около 270 тысяч кубометров снежной массы — это порядка 13,5 тысячи полностью загруженных самосвалов.

Однако энтузиазма хватило ненадолго. В начале этой недели, несмотря на возобновившийся снегопад и аномальное похолодание, на улицах Петербурга было замечено всего лишь 120 единиц спецтехники. Ситуация повторилась и на следующий день, 7 декабря, что лишь усугубило дорожную ситуацию в городе. Утром загрузка дорог достигла 9 баллов.

Народные новости /

В комментарии «Политике Сегодня» политолог Иван Аркатов выразил уверенность, что ответственность за происходящее в городе несут лишь местные власти. Если бы они сумели заранее подготовиться к снежной зиме, то припаркованные машины петербуржцев не стали бы для них проблемой.

«Неправильно стоящие автомобили есть в любом городе нашей страны. Но, например, в Москве это не приносит такого тяжелого временного ущерба для уборки. То, что Беглов признал свои ошибки, это плюс, но его оговорка по факту нивелирует все его признание и взятие ответственности на себя», — полагает собеседник издания.

Бывают случаи, когда человек приехал по делам, но не успел вовремя убрать машину, поскольку не знал, где и когда планируется уборка, добавил Аркатов. Эксперт напомнил, что коммунальные службы зачастую об этом даже не предупреждают.

ИА «Политика Сегодня» / Владимир Ягудаев

«И это снова к вопросу о системе работы коммунальщиков и профильных министерств и ведомств. Такие слова — не очень хорошая позиция, потому что, прежде всего, люди видят в государстве и в представителях власти тех, кто помогает им решать текущие вопросы. Если бы властей не было, люди могли бы сами самоорганизоваться и что-то придумать», — подытожил политолог.

На днях петербуржцы отметили «странное» поведение уборочной техники на Конюшенной площади, которая вместо того, чтобы очищать город от снежной массы, просто буксовала на одном месте. Пользователи соцсетей предположили, что таким способом сотрудники коммунальных служб «наматывают пробег», создавая видимость работы.

Ранее коммунальщики очищали крыши домов от сосулек на набережной реки Фонтанки, используя для защиты автомобилей детские матрасы. По словам очевидцев, местных жителей о грядущей уборке не предупредили.