Песков заявил об отсутствии тайминга у предстоящих переговоров Путина и Байдена

Предстоящие переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена не будут иметь тайминга. Главы государств будут общаться столько, сколько для этого потребуется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В интервью Первому каналу представитель Кремля ответил на вопрос о том, сколько времени Владимир Путин готов уделить беседе с хозяином Белого дома.

«Столько, сколько потребуется, подобная беседа не имеет точного тайминга», — отметил Песков.

Пресс-секретарь также прокомментировал вопрос о влиянии временного пояса на переговоры лидеров.

«Шесть часов (18:00. — Прим. ред.) для Путина — это не вечер, это середина рабочего дня, тоже очень удобно», — подчеркнул он.

Дмитрий Песков до этого сообщил, что переговоры Путина и Байдена пройдут 7 декабря по ранее бездействовавшей закрытой линии видеосвязи.