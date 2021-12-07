МОК признал право США бойкотировать Олимпиаду в Пекине

В Международном олимпийском комитете отреагировали на решение Вашингтона объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

В организации подчеркнули, что присутствие официальных лиц на Играх — исключительно политическое решение правительства. В то же время МОК является политически нейтральной структурой и признает право США не посещать соревнования. Комитет одобряет возможность участия в ОИ-2022 американских спортсменов, сообщает «Матч ТВ».

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американское руководство не поедет в Китай. Поводом для этого стали «нарушения прав человека» в КНР. При этом американские атлеты сами будут принимать решение об участии в Олимпиаде и Паралимпиаде, добавила она.

Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, паралимпийские соревнования — с 4 по 13 марта. Несмотря на решение США о бойкоте, власти штата Юта планируют отправить свою делегацию в Китай. Заявочный комитет Солт-Лейк-Сити и представители МОК уже провели переговоры в онлайн-формате по поводу предстоящих состязаний.