Президент России Владимир Путин обладает недюжинным «аппетитом к риску» в вопросе Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса.

Как отметил Бернс, США намерены побороть «аппетит» российского лидера. Для этого могут быть использованы как инструменты сдерживания, так и дипломатические механизмы.

«Я бы никогда не стал недооценивать аппетит к риску президента Путина в вопросе Украины», — подчеркнул Уильям Бернс.

Российская Федерация неоднократно официально заявляла об отсутствии «агрессии» на украинском направлении. Министерство иностранных дел и официальный Кремль четко давали понять, что нарратив о «грядущей войне против Украины» используется для оправдания расширения военного присутствия сил НАТО у границ РФ.

Несмотря на нагнетание антироссийской истерии из-за Украины, многие европейцы выступают за конструктивный диалог президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. По сообщениям телеканал «360», немецкий депутат Александер Ламбсдорф выступил за дипломатическое урегулирование разногласий.