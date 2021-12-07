Собянина просят помочь в восстановлении заброшенного кинотеатра «Москва» в Петербурге

Депутат Владимирского округа Ксения Лаврова обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой помочь с реконструкцией кинотеатра «Москва» в Северной столице. Здание уже несколько лет нуждается в капитальном ремонте.

Администрация Северной столицы во главе с Александром Бегловым не желает заниматься восстановлением исторического памятника. Здание кинотеатра находится в плачевном состоянии уже несколько лет. Правительство города лишь выписало штраф владельцу «Москвы» шесть лет назад и ограничилось этим.

Депутат Лаврова уверена, что только Собянин сможет на личном примере показать правильный подход к реконструкции культурного памятника. Именно поэтому она написала обращение в электронную приемную мэра Москвы.

Смольный не раз отличался своим безразличием к сохранению культурного наследия в Санкт-Петербурге. Так, недавно произошел пожар в историческом здании 1904 года постройки на улице Розенштейна. Трагедия случилась в ночь на вторник 23 ноября. А 9 октября сгорел доходный дом Чубакова на набережной реки Карповки. В нем, по оценкам специалистов, пламя успело распространиться на площади 800 квадратных метров.

Эксперты уже не в первый раз пытаются обратить внимание Смольного и Александра Беглова на сложившуюся ситуацию. Однако власти не принимают попыток в восстановлении исторических зданий. По мнению специалистов, подобное связано с недостаточной заботой администрации о старом фонде.