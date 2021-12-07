Замглавы администрации Владивостока попал под статью из-за некачественной уборки снега

В отношении заместителя главы администрации Владивостока возбуждено административное дело. Основанием стали результаты проверки ликвидации последствий снегопада.

По данным приморской прокуратуры, проверяющие выявили 125 участков тротуаров, виадуков и дорог, состояние которых не отвечает нормам. Плохое качество уборки снега связано со слабой подготовкой к приходу зимы и организацией деятельности коммунальных служб.

Надзорное ведомство отметило, что городу не хватает рабочих рук и спецтехники для ликвидации последствий снегопада.

Отметим, что в Петербурге ситуация еще более печальная. Губернатор Александр Беглов ранее заявлял о готовности города к зиме. Однако заснеженные и обледенелые дороги и тротуары опровергают его слова. Люди массово пишут в соцсетях, что Северную столицу не могут почистить уже неделю.