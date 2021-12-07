Космос, оружие, «Спутник V». О чем Путин договорился с премьер-министром Индии Моди

Президент России Владимир Путин решил начать рабочую неделю с поездки в Индию. 6 декабря борт №1 приземлился в Нью-Дели, где у российского лидера были запланированы переговоры с Нарендрой Моди — местным премьер-министром.

За несколько часов до этого в индийскую столицу также прибыли министр обороны Сергей Шойгу и глава российского МИД Сергей Лавров. Последний обсуждал и подписывал с главой внешнеполитического ведомства Индии Субраманьямом Джайшанкаром «целый пакет важных документов».

Чтобы понимать, какое значение поездке придает Владимир Путин, достаточно вспомнить, что с начала пандемии это его второй зарубежный визит. Первый раз он летал в Женеву на встречу с главой Белого дома Джозефом Байденом.

kremlin.ru / Администрация президента России

Теплая встреча

У Владимира Путина и господина Моди переговоры начались с торжественной церемонии перед Хайдарабад-хаус — зданием в центре одноименного города, где власти страны принимают почетных гостей. Президенты России и Индии тепло поприветствовали друг друга и направились в зал для официальных встреч.

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обменялись рукопожатиями в начале переговоров. По итогам встречи стороны подпишут ряд важных документов. pic.twitter.com/V5txJ08Pp2 — Известия (@izvestia_ru) December 6, 2021

Начали со злободневных вопросов. Нарендра Моди намекнул, что встречаться можно было бы и чаще, однако пандемия коронавируса по-прежнему препятствует этому. Впрочем, при всех масштабах ей не удалось разрушить дружественные отношения двух геополитических союзников.

«Несмотря на сложности пандемии нет никаких изменений в темпах развития наших отношений, нашего особо привилегированного стратегического партнерства. <…> Наши страны тесно сотрудничают в противостоянии коронавирусной инфекции, будь это испытание вакцин, их производство, гуманитарная помощь или помощь людям, возвращающимся домой в это сложное время», — заявил премьер-министр.

Владимир Путин подтвердил, что для РФ Индия — «великая держава с дружественным народом». Отношения Москвы и Нью-Дели президент назвал «замечательными».

«Отношения между нашими странами развиваются, устремлены в будущее. Если в прошлом году у нас наблюдался спад товарооборота на 17 с лишним процентов, то за первые девять месяцев текущего года рост составил уже больше 38%», — похвастался Путин.

Российский президент обратил внимание на «зеленую повестку», которая, по его словам, представляет равнозначный интерес для обеих стран. Путин призвал главу индийского правительства сделать ряд шагов для повышения уровня жизни населения, а также стремиться к развитию экологии.

kremlin.ru / Администрация президента России

Череда договоров

Переговоры выдались продуктивными. Путин и Моди договорились налаживать работу сразу по нескольким направлениям: например, в сфере цифровых технологий, упрощения таможенных процедур. Для самых необходимых категорий товаров страны готовы и вовсе отменить многоступенчатые этапы оформления и оценки груза.

Что еще важнее, Москва и Нью-Дели в скором времени готовы прийти к «взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса». РФ поделится своей вакциной «Спутник V», а индийские партнеры ускорят поставки важнейших лекарств, которыми в начале пандемии российские врачи не раз спасали жизни: гидроксихлорохин, парацетамол и некоторые антибиотики.

Далее настала очередь соглашений и контрактов. Первым Владимир Путин и Нарендра Моди подписали документ о военно-техническом сотрудничестве России и Индии с 2021 по 2031 годы. Также свои автографы лидеры двух государств оставили на соглашении о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Космосу уделили особое внимание. От имени правительств РФ и Индии госкорпорация «Роскосмос» и Индийская организация космических исследований договорились сотрудничать в области двигателестроения.

«Стороны выразили озабоченность по поводу возможности гонки вооружений в космическом пространстве и его трансформации в арену военной конфронтации. Они вновь подтвердили обязательство предпринимать усилия по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и его веапонизации [от англ. слова weapon – "оружие"]», — говорится в официальном заявлении Кремля по итогам встречи.

roscosmos.ru / Госкорпорация «РОСКОСМОС»

В ходе обсуждения взаимодействия в сфере вооружения участники переговоров также нашли общий язык. Россия подтвердила, что готова специально для Индии за ближайшие несколько лет наладить массовое производство АК-203, которыми вооружат индийских силовиков и местную армию. К тому же «Рособоронэкспорт» предложил Нью-Дели наладить поставку российских самоходок «Спрут-СДМ1».

Военное сотрудничество между странами в будущем будет только укрепляться, заметил Путин. Особенно это касается совместных военных учений (к примеру, маневры «Индра»). Президент выразил уверенность, что доказательством этого является встреча глав оборонных ведомств (Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха), идущая параллельно беседе российского и индийского лидеров.

Когда официальная часть переговоров подошла к концу, Нарендра Моди подарил Владимиру Путину три чаши из агата, сделанные в его родном индийском штате Гуджарат.

kremlin.ru / Администрация президента России

Справка ПС

Отношения России и Индии крепнут с 2000 года. В тот год Владимир Путин, только-только занявший президентское кресло, договорился с тогдашним премьер-министром Индии Аталом Бихари Ваджпаи о ежегодном саммите и дружественных встречах. Прошлый раз Путин и Моди встречались в 2019 году на полях саммита БРИКС в Бразилии.