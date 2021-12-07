Таинственный объект в форме куба обнаружен на Луне китайским ровером Yutu 2

Китайский ровер Yutu 2 обнаружил таинственный объект, проходя через древний ударный кратер Фон Карман в южном полушарии обратной стороны Луны.

Ученые из Китайского национального космического управления (CNSA) проявили большой интерес к объекту. Ожидается, что Yutu 2 проведет следующие 2-3 лунных дня или 2-3 земных месяца, чтобы рассмотреть находку поближе.

Предполагается, что объект кубической формы — большой валун, который появился на поверхности Луны в результате удара небесного тела. Эксперты шутят, что находка может оказаться домом, построенным инопланетянами после аварийной посадки.

Аппарат Yutu 2, работающий на солнечных батареях, совершил первую в истории посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года. С тех пор китайский ровер катится по кратеру Фон Кармана шириной в 186 километров.

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