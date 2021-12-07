Врач Читлова связала тревожные и депрессивные расстройства с пандемией коронавируса

Пандемия COVID-19 привела к тому, что повысилась число пациентов, жалующихся на тревогу, грусть, депрессию и психосоматические проблемы, отмечает психотерапевт Виктория Читлова.

На фоне непростой ситуации с COVID-19 все большее число людей начинает испытывать тревожные и депрессивные мысли, заметила специалист. Количество пациентов с жалобами на эти расстройства увеличилось втрое, утверждает Читлова. Впрочем, с этой проблемой, по наблюдению психиатра Леонида Чутко, столкнулись и дети.

«Чаще всего в наши дни родители обращаются с такими проблемами: «Моему ребенку грустно, он беспокоится, ему снятся кошмары, он часто нервничает и спорит, плачет"», — сообщает Чутко.

Тревожность после коронавируса является непростой психологической проблемой. Российские ученые разработали новое лекарство против нервного напряжения после COVID-19, сообщает телеканал «360».