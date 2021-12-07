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Неразменный рубль. США готовят санкции против российской валюты

Политика
Неразменный рубль. США готовят санкции против российской валюты

США хотят вычеркнуть из списка возможных санкций против России меру по отключению ее от международной платежной системы SWIFT. Как сообщает издание Bloomberg, в Белом доме признали, что от этого пострадают обычные граждане. В качестве альтернативы Вашингтон предложил «использовать возможности» российских банков и фонда прямых инвестиций (РФПИ) по обмену рублей на доллары, евро и фунты стерлингов.

Отмечается, что новые санкции администрация президента Джозефа Байдена готовит на случай «вторжения» РФ на Украину, о котором западные СМИ пишут с ноября. В Кремле эти слухи уже неоднократно опровергали, называя происходящее спланированной информационной кампанией против России.

И вбросы якобы секретной информации от источников Bloomberg о новых санкциях — очередное тому подтверждение, считает руководитель финансового и экономического направления в Институте современного развития Никита Масленников.

Зачем США заговорили о новых санкциях в преддверии встречи Байдна и Путина
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По его словам, в Белом доме таким образом пытаются задать тон и определить повестку предстоящих переговоров Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, встреча пройдет в формате закрытой видеоконференции и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Это опять попытка создать России негативный образ за счет потока фейковых новостей и в то же время подготовить почву для каких-то решений, к которым придут сегодня Джо Байден и Владимир Путин. Ведь наверняка украинский вопрос будет обсуждаться», — поделился мнением Масленников.

Экономист обратил внимание, что США попытаются превратить санкции, связанные с валютным рынком, в свое новое «оружие» против России. Однако экономические угрозы со стороны Вашингтона, как в случае с отключением страны от SWIFT, вряд ли станут реальностью.

«В американских банках вы, предположим, можете устроить запрет, но во всех остальных? Как вы запретите это делать в Китае, например, Японии или Сингапуре?» — рассудил собеседник «ПС».

Зачем США заговорили о новых санкциях в преддверии встречи Байдна и Путина
pixabay.com  / 

Политолог напомнил, как еще недавно главным камнем преткновения в российско-американских отношениях был газопровод «Северный поток — 2». Но после разразившегося в Европе энергетического кризиса в Вашингтоне поняли, что давить на Москву через нефтегазовую сферу — себе дороже. Причем в буквальном смысле.

Да и отказаться от санкций через SWIFT Соединенные Штаты вынудила вовсе не забота о простых людях, продолжает Масленников. По его словам, подобным «наказанием» для России американцы ставят в неудобное положение самих себя и своих европейских союзников.

«Если у нас нет SWIFT — отключили Россию, то каким образом будут происходить расчеты за поставку российских нефти и газа в ту же Западную Европу? В США мы поставляем уголь. Тут с точки зрения реальной экономики SWIFT — это система уведомлений о платежах, а не движение денег. А если нет подтверждения, что платежный документ прошел — нет и отгрузки товара», — пояснил экономист.

По словам Масленникова, информационная атака на Россию в ближайшее время продолжится. А вот ужесточения санкций едва ли стоит ждать.

Ранее замдиректора Института международных исследований МГИМО, американист Виктор Мизин рассказал «Политике Сегодня», почему Европа отказалась верить на слово США, когда те обвинили Россию в якобы подготовке захвата Украины. Подробнее о том, как отключение РФ от SWIFT отразится на простых россиянах, вы можете прочитать в нашем материале.

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