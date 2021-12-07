Неразменный рубль. США готовят санкции против российской валюты

США хотят вычеркнуть из списка возможных санкций против России меру по отключению ее от международной платежной системы SWIFT. Как сообщает издание Bloomberg, в Белом доме признали, что от этого пострадают обычные граждане. В качестве альтернативы Вашингтон предложил «использовать возможности» российских банков и фонда прямых инвестиций (РФПИ) по обмену рублей на доллары, евро и фунты стерлингов.

Отмечается, что новые санкции администрация президента Джозефа Байдена готовит на случай «вторжения» РФ на Украину, о котором западные СМИ пишут с ноября. В Кремле эти слухи уже неоднократно опровергали, называя происходящее спланированной информационной кампанией против России.

И вбросы якобы секретной информации от источников Bloomberg о новых санкциях — очередное тому подтверждение, считает руководитель финансового и экономического направления в Институте современного развития Никита Масленников.

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По его словам, в Белом доме таким образом пытаются задать тон и определить повестку предстоящих переговоров Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, встреча пройдет в формате закрытой видеоконференции и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Это опять попытка создать России негативный образ за счет потока фейковых новостей и в то же время подготовить почву для каких-то решений, к которым придут сегодня Джо Байден и Владимир Путин. Ведь наверняка украинский вопрос будет обсуждаться», — поделился мнением Масленников.

Экономист обратил внимание, что США попытаются превратить санкции, связанные с валютным рынком, в свое новое «оружие» против России. Однако экономические угрозы со стороны Вашингтона, как в случае с отключением страны от SWIFT, вряд ли станут реальностью.

«В американских банках вы, предположим, можете устроить запрет, но во всех остальных? Как вы запретите это делать в Китае, например, Японии или Сингапуре?» — рассудил собеседник «ПС».

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Политолог напомнил, как еще недавно главным камнем преткновения в российско-американских отношениях был газопровод «Северный поток — 2». Но после разразившегося в Европе энергетического кризиса в Вашингтоне поняли, что давить на Москву через нефтегазовую сферу — себе дороже. Причем в буквальном смысле.

Да и отказаться от санкций через SWIFT Соединенные Штаты вынудила вовсе не забота о простых людях, продолжает Масленников. По его словам, подобным «наказанием» для России американцы ставят в неудобное положение самих себя и своих европейских союзников.

«Если у нас нет SWIFT — отключили Россию, то каким образом будут происходить расчеты за поставку российских нефти и газа в ту же Западную Европу? В США мы поставляем уголь. Тут с точки зрения реальной экономики SWIFT — это система уведомлений о платежах, а не движение денег. А если нет подтверждения, что платежный документ прошел — нет и отгрузки товара», — пояснил экономист.

По словам Масленникова, информационная атака на Россию в ближайшее время продолжится. А вот ужесточения санкций едва ли стоит ждать.

Ранее замдиректора Института международных исследований МГИМО, американист Виктор Мизин рассказал «Политике Сегодня», почему Европа отказалась верить на слово США, когда те обвинили Россию в якобы подготовке захвата Украины. Подробнее о том, как отключение РФ от SWIFT отразится на простых россиянах, вы можете прочитать в нашем материале.