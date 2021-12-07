Подростка-анархиста задержали за изготовление взрывчатки в Ярославской области

Оперативники ФСБ обезвредили 16-летнего сторонника анархистских идей. Юный житель Ярославской области стал фигурантом дела о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

По данным спецслужбы, юноша был участником закрытых чатов в Telegram, где обсуждались радикальные идеи. Подросток заявлял о необходимости совершения насилия в отношении представителей власти. Злоумышленник собирался провести кровавые акции, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе.

При обыске у юноши нашли взрывчатку и сырье для ее изготовления, обрез и патроны.