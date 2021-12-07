Трехэтажное здание обрушилось после взрыва в портовом районе французской коммуны

Мощный взрыв прогремел в портовом районе коммуны в департаменте Вар в юго-восточной части Франции. В результата обрушилось трехэтажное здание, передает местный телеканал BFM со ссылкой на источника в экстренных службах.

По предварительным данным, сотрудники спасательных служб спасли четырех человек. Еще пятеро могут оставаться под завалами обрушенного здания. Информации о пострадавших и погибших пока не поступало.

На месте инцидента работают порядка 40 пожарных и команда по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Причины и обстоятельства, которые привели к взрыву, выясняются.