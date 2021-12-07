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Правительство Оренбургской области прокомментировало слухи об отставке губернатора Паслера

Политика
Правительство Оренбургской области прокомментировало слухи об отставке губернатора Паслера

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер хочет подать в отставку. Он увольняется по собственному желанию.

В Кремле уже прошли консультации по этому вопросу, информирует РБК. Инициатива принадлежит самому Паслеру, сообщают журналисты, однако к его работе претензий нет. Пока неизвестно, что стало причиной для решения политика уйти в отставку.

РИА Новости обратилось в правительство Оренбургской области за комментарием. Там ответили, что у губернатора расписан график работы.

Денис Паслер возглавил правительство региона 18 сентября 2019 года. В первом туре за него проголосовали 65,9% избирателей. До этого политик работал временно исполняющим обязанности губернатора.

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