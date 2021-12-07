Министр иностранных дел Украины Кулеба усомнился в прорывах на переговорах Путина и Байдена

Переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом не приведут к каким-либо прорывам. Так считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его мнению, глава Белого дома пошлет сигнал Путину на тему того, что будет в случае «военной операции» на территории Украины.

«Я думаю, что завтра каждая страна заявит свои, скажем так, максималистские видения и логику дальнейших действий, а потом уже будут работать разные команды над тем, как дальше будет развиваться ситуация», — заявил Кулеба в эфире телеканала ICTV.

Министр подтвердил, что после переговоров с российским лидером Байден проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они могут обсудить меры по «сдерживанию» России, добавил Дмитрий Кулеба.

Встреча Путина и Байдена пройдет по видеосвязи 7 декабря. Они поговорят о ситуации на Украине, гарантиях безопасности и размещении сил НАТО рядом с границами РФ.