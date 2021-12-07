Айсен Николаев опроверг слухи о своем уходе с поста главы Якутии

Якутский глава Айсен Николаев не планирует покидать свою должность. Все подобные слухи он назвал обычными фейками.

Новости о возможной отставке Николаева начали появляться в информационном пространстве некоторое время назад. Ряд Telegram-каналов отмечал, что инициатором увольнения главы Якутии стал федеральный центр, а само заявление об отставке якобы было написано с открытой датой.

«Сообщения о моем уходе с поста главы республики — фейки. Меня народ избрал для того, чтобы я работал на посту главы Якутии. Я работаю и буду работать, задач у меня еще много», — ответил на слухи Николаев в беседе с РИА Новости.

Айсен Николаев возглавляет Якутию с сентября 2018 года. В период с 2012 по 2018 годы он находился на должности мэра города Якутска. С ноября 2019 года является секретарем Якутского регионального отделения партии «Единая Россия».