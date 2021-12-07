Трамп пишет мемуары о работе в должности президента США

Бывший президент США Дональд Трамп работает над книгой, в которой будет рассказано о его четырехлетнем опыте пребывания в должности главы государства. Об этом передает телеканал Newsmax TV.

Данную информацию подтвердил сам Трамп в интервью изданию. Он также добавил, что будущей книгой уже интересуются множество издателей. Сроки завершения написания пока не определены. Не уточнил экс-глава Соединенных Штатов и темы, которые будут подняты в книге.

«Да, я пишу их (мемуары)... Вот увидите — это [будет] очень сильная вещь», — отметил он.

Данная книга является не первым опытом Дональда Трампа. На его счету более десятка произведений, первое из которых было написано в 1987 году. «Искусство заключать сделки» стала и самой известной книгой бывшего президента. После издания она сразу заняла место в списке бестселлеров газеты The New York Times. В рейтинге она продержалась более трех месяцев, а раскуплено было порядка одного миллиона экземпляров.