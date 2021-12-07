Рар объяснил, чего ждать России от нового правительства Германии

Новому так называемому «светофорному» правительству Германии, сформированному после вступления Олафа Шольца в должность федерального канцлера из представителей трех политических сил, в обозримом будущем будет не до России.

Об этом в интервью телеканалу «Царьград» рассказал немецкий политолог Александр Рар, который объяснил, что новое правительство в Германии называют «светофорным» из-за того, что в его состав вошли политики из «красной» Социал-Демократической партии Германии, «желтой» Свободной демократической партии, и партии «Зеленые».

Это правительство скорее всего будет в отношениях с Москвой придерживаться линии прагматизма, считает Рар, потому что ему предстоит заняться внутренними проблемами, которых накопилось достаточно много и в Германии, и в Евросоюзе. И эти внутриполитические вопросы будут иметь для «светофорного правительства» первостепенное значение.

«Германии нужно решать внутренние проблемы. Тут четвертая волна пандемии просто зашкаливает, поэтому это правительство в первую очередь будет бороться с пандемией, — напомнил немецкий политолог. — А на втором месте стоит, конечно, вопрос Европы. Ее нужно консолидировать, она тоже расшатывается. Проблемы с Польшей, выход Великобритании, кризис в Австрии. Куда ни посмотришь, — пожары».

А немецкое правительство считает именно Германию лидером Европы, и значит оно берет на себя ответственность каким-то образом стабилизировать эту непростую ситуацию, добавил Рар.

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Поэтому эксперт уверен, позиция нового правительства ФРГ по отношению к России будет прагматичной, хоть и не лишенной «перца», который будут добавлять иные течения в немецком истеблишменте.

«Партия "Зеленых" сейчас получила два ключевых министерства: министерство энергетики, климата и экономики и министерство иностранных дел. И "Зеленые" очень критически настроены в отношении России. Не в плане экологических вопросов, а в контексте прав человека, — предупредил эксперт. — Поэтому российская дипломатия должна быть готова».

Но свободные демократы будут все же выступать за налаживание хороших бизнес-контактов с Россией, хотя позиция этой партии и ориентирована на либеральные ценности. Здоровый прагматизм, по мнению Александра Рара, должен все-таки взять верх в этом сложном мире.