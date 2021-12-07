Украинский экономист объяснил, чем стране грозит сотрудничество с МВФ

Сотрудничество какой-либо страны с Международным валютным фондом (МВФ) является для инвесторов своеобразным предупреждением о том, что лучше с ней не связываться и не вкладывать деньги в ее экономику.

Такое мнение в эфире телеканала UkrLive высказал украинский финансовый аналитик и экономист, бывший советник президента ассоциации банков Украины Алексей Кущ, по словам которого убеждение в том, что факт сотрудничества страны с МВФ является добрым знаком для инвесторов, на самом деле глубоко ошибочно.

«Все в точности до наоборот. Факт сотрудничества с МВФ – это своеобразный черный флаг, а черный флаг вывешивается на корабле, когда там была чума или серьезное заболевание, знак, что к этому кораблю лучше не приближаться. Так вот факт сотрудничества страны с МВФ это и есть тот черный флаг для инвестора», — подчеркнул экономист.

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По его словам, сотрудничество любого государства с МВФ указывает на наличие внутри этого государства структурных проблем, с которыми оно не в состоянии справится самостоятельно, и потому властям этой страны приходится просить в долг.

«МВФ – это кредитор последней надежды, то есть когда эту страну никто не кредитует, то остается один кредитор – это МВФ, — объяснил Кущ. — Соответственно ни один инвестор в своем уме не будет инвестировать свои деньги в страну, которая сотрудничает с МВФ, наоборот он будет ждать, когда это сотрудничество закончится, когда проблемы завершатся, и тогда он придет в эту страну со своими деньгами».

Кроме того, эксперт добавил, что сотрудничество страны с Международным валютным фондом является приманкой для финансовых спекулянтов, которые понимают, что, сотрудничая с МВФ, государство не объявит дефолт, и не станет реструктурировать внешние долги – оно будет отдавать.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Условно говоря, если мы говорим об Украине, то наша власть будет отдавать долги до последнего украинца», — подчеркнул финансист.

Таким образом, по его словам, финансовые спекулянты понимают, что в случае продолжения сотрудничества страны с МВФ, долги этой страны можно покупать, приобретая ценные бумаги на рынке облигаций внутреннего государственного займа, приобретая еврооблигации, и получая в результате этих операций сверхвысокую доходность.

Вот и получается, что факт сотрудничества страны с МВФ является гарантией того, что страна будет отдавать внешние и внутренние долги, а не приманкой для инвесторов, как об этом говорят украинские власти, заключил Алексей Кущ.