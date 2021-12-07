Украинцы раскритиковали дипломата Ишингера за предложение Киеву брать пример с Хельсинки

Интернет-издание Liga.net опубликовало статью, посвященную высказыванию главы Мюнхенской конференции по безопасности, немецкого дипломата Вольфганга Ишингера. В ней он призвал Киев последовать примеру Хельсинки, что вызвало возмущение украинцев.

Ишингер указал на то, что Финляндия является членом Евросоюза, но при этом избегает НАТО, что и нужно делать Украине в «долгосрочной перспективе». Жители страны же привели множество примеров государств, которые, напротив, состоят в Альянсе, но не в ЕС. Именно на эти страны, по их мнению, и стоит равняться.

«А можно посмотреть и на Норвегию, которая является членом НАТО, но не является членом ЕС», — написал Олександр Хребтов.

Многие также высказались о необходимости Украины вступить в Альянс. По их мнению, в противном случае остается лишь вариант, предполагающий создание ядерного оружия.

«Как можно скорее в НАТО. Или ядерное оружие, без вариантов», — считает Мазурак Олександр.

Верховная рада Украины взяла курс на НАТО и ЕС еще в феврале 2019 года. Изменения были закреплены конституционно, после чего Киев стал шестым государством, ставшим партнером НАТО с расширенными возможностями.