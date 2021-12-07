Sohu: интенсивная обновление стратегических ракет в РФ тревожит Запад

Уровень модернизации российских стратегических ракетных вооружений до конца 2021 года достигнет более 88%. Для военного блока НАТО это станет настоящим кошмаром.

Об этом пишет китайское издание Sohu, ссылаясь на информацию Министерства обороны РФ. Перевод материала на русский язык приводит интернет-издание discover24.ru.

В России в 2021 году проходит интенсивный «период замены» стратегических ракет наземного базирования, на смену которым, в основном, приходя новые ракеты «Ярс».

Согласно информации Минобороны РФ, планируется, что по итогам года два ракетных полка будут полностью оснащены мобильными комплексами «Ярс», а размещенный в Калужской области Козельский ракетный полк получит ракеты «Ярс» шахтного базирования.

«Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Ярс", являясь самой современной системой стратегического оружия в России, способна поражать сразу несколько целей с дальностью до 12 тысяч километров, — сообщают авторы Sohu. — Россия заявляет, что в момент от запуска до поражения цели "Ярс" невозможно перехватить. В настоящее время ракетный комплекс стал основой российского наземного компонента "ядерной триады"».

При этом китайское издание отмечает, что по военному плану РФ к 2024 году межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс» полностью заменят в ракетных войсках стратегического назначения МБР советского производства.

mil.ru / пресс-служба министерства обороны РФ

К тому же уже в 2022 году на вооружение российских ракетных войск стратегического назначения поступит новейшая МБР «Сармат», которая вызывает у Запада самую большую озабоченность, напоминают китайские авторы.

Согласно обновленным планам российских военных, до конца текущего года Минобороны РФ проведут один пробный пуск ракеты «Сармат», а в 2022 году – еще пять пусков.

«Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" – это сверхмощное оружие, которое Россия испытывает и разрабатывает с 2011 года. МБР имеет общий вес более 200 тонн, может нести 10 тяжелых ядерных боеголовок и имеет максимальную дальность более 17000 километров. "Сармат" фактически может пролететь над Северным либо Южным полюсом, чтобы прорвать систему противоракетной защиты и атаковать цель», — говорится в материале Sohu.

В заключение авторы статьи напоминают, что российские военные эксперты ранее выразили уверенность в том, что ракета «Сармат» станет для НАТО настоящим кошмаром. И при этом американские военные эксперты выразили тревогу по поводу того, что Россия может совместить ракету «Сармат» с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард», так как в этом случае перехват новейшей российской стратегической ракеты станет для сил ПВО США «невыполнимой задачей».