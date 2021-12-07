Белый дом: видеозвонок Путина и Байдена запланирован на 18:00 по Москве

Видеозвонок президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится вечером 7 декабря. Такую информацию распространили в Белом доме.

Согласно графику, видеоконференция пройдет в 18:00 по московскому времени. Перед разговором с Путиным Байден должен провести ежедневный разведбрифинг. Других планов у американского президента 7 декабря нет.

Уточняется, что онлайн-саммит пройдет в закрытом для прессы режиме. Зрителям, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, хотят показать только первые кадры с предстоящего видеозвонка.

Как уже отмечала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден планирует акцентировать внимание на обстановке вокруг Украины. Лидер Соединенных Штатов может заявить о настрое Вашингтона выстраивать стабильные отношения с Москвой, подчеркнул госсекретарь Энтони Блинкен.