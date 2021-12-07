Трамп сравнил встречу Путина и Байдена с матчем профессиональных футболистов против школьников

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена станут неравным матчем для Вашингтона. Это одно и то же, что поставить профессиональных игроков в американский футбол против школьников, заявил экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп.

Бывший глава США отметил, что он всегда вел суровую политику в отношении России, вопреки тому, что ему симпатизировала личность Путина. По словам Трампа, «никто не был таким жестким с Россией», как он сам.

«Это неравный матч, это был бы неравный матч и в лучшее время, неравный матч для нашей страны, — сказал он, отвечая на вопрос о том, как он провел бы переговоры с Путиным по Украине. - Этот матч вообще нельзя было разрешать. Это все равно, что выставить "Патриотов Новой Англии" (Профессиональный клуб по американскому футболу из Бостона. — Прим.ред.) против школьной команды», — заявил Дональд Трамп в эфире телеканала Newsmax TV.

Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря будут беседовать в формате видеосвязи. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что темами для обсуждения у политиков в том числе станут напряженность вокруг Украины и продвижение НАТО к рубежам России.