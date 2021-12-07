Королева Елизавета II приступила к передаче власти своему сыну принцу Чарльзу

Королевская семья готовится к смене монарха. Елизавета II формально начала передавать трон своему сыну принцу Чарльзу, считает историк Эд Оуэнс.

Эд Оуэнс занимается изучением британской монархии. И смена правителя Великобритании не вызовет кризиса в семье Елизаветы II. Принц Чарльз все чаще подменяет мать на разных мероприятиях. Будущий наследник престола уже взял на себя обязанности присвоения титулов, пишет Daily Mail.

«Смерть королевы не вызовет кризиса в королевской семье. Символическая передача власти Чарльзу уже идет», — добавил историк Оуэнс.

Поводом для комментария эксперта послужило состояние Елизаветы II. В конце октября врачи посоветовали 95-летней королеве отдыхать от публичных мероприятий. Она отказалась от поездки в Северную Ирландию и не посетила климатическую конференцию ООН в Глазго. В ноябре монарх не присутствовала на церемонии по поводу Дня поминовения.