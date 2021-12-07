Лидеры ЕС призвали к возобновлению переговоров в «нормандском формате»

Главы Великобритании, Италии, Соединенных Штатов, Франции и Германии выступили за возобновление встреч по вопросам, касающимся Украины, в «нормандском формате». Об этом сообщили представители Елисейского дворца.

Таким мнением главы государств поделились после общения стран-участниц НАТО с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Отмечается, что возобновление нормандских переговоров послужит мирным процессам в Европе.

«Все они вновь заявили о необходимости возобновления переговоров России с Украиной в рамках "нормандской группы" под эгидой Франции и Германии», — сообщили в Елисейском дворце.

Общей темой саммита Макрона и представителей Альянса стали отношения между Москвой и Киевом. Стороны сошлись во мнении, что необходимо уважать независимость и территориальную целостность Украины.