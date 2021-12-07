Политолог Романов призвал Россию к симметричному ответу на санкции Европарламента

Европарламент может ввести санкции против России для ослабления влияния Москвы в Африке. Ситуацию прокомментировал независимый политолог Роман Романов.

Представители Евросоюза ранее представили проект резолюции, предусматривающий ограничительные меры в отношении сотрудников «ЧВК Вагнера». Последним приписали ряд нарушений.

Однако ни одно из обвинений не имеет доказательной базы. Члены Европарламента привычным образом пренебрегли какой-либо аргументацией, использовав избитый инструмент давления — санкции.

Романов уверен, что таким образом коллективный Запад пытается сократить российское политическое, экономическое и военное влияние на африканские страны. В этом случае Москва должна предпринять зеркальные и жесткие меры, считает политолог.

«То есть вводя санкции против россиян, которые занимаются миротворческой деятельностью на Черном континенте, Европа пытается сократить возможности Москвы участвовать в событиях, разворачивающихся на материке», — пояснил он в беседе с корреспондентом международной редакции Федерального агентства новостей.

По поводу агрессивных действий европейских чиновников ранее высказались президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов. Они призвали защитить россиян от санкций и привлечь членов Европарламента к ответственности за клевету.

Социолог написал открытое письмо, адресованное министру иностранных дел Сергею Лаврову, в котором призвал его повлиять на ситуацию и предпринять ответные меры в адрес европейских депутатов. Руководитель СОМБ обратился в силовые ведомства РФ, в частности в Генпрокуратуру. Он обвинил представителей ЕС в клевете против российских инструкторов