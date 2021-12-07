Президент Зеленский провел телефонный разговор с американским госсеком Блинкеном

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны условились действовать «совместно и скоординированно».

Телефонный разговор состоялся перед общением президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры лидеров двух стран пройдут по видеосвязи 7 декабря. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, стороны обсудят напряженность вокруг Украины.

«Согласовали позиции с Энтони Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и в координации», — написал Зеленский в своем Twitter.

Владимир Зеленский в своем посте в социальной сети поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку суверенитета и «территориальной целостности» Украины. По его словам, вопрос о стране не решается без ее участия.