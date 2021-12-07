Политолог Безпалько: независимость Украины стала самой разрушительной бедой страны

Худшее, что когда-либо случалось с Украиной, — это период ее независимости. Такое мнение в беседе с Lenta.ru озвучил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Политолог уверен, что за последние 30 лет Украина понесла столько потерь и бед, сколько до этих пор не знала. Своим мнением Безпалько поделился в рамках спецпроекта к 30-летней годовщине распада СССР.

«Больших бед и разрушений этим территориям не принесла даже Великая Отечественная война. Она хотя бы длилась четыре года, а независимости уже 30 лет», — подчеркнул Безпалько.

Эксперт признался, что на референдуме 1 декабря 1991 года голосовал против независимости Украины. Он также подчеркнул, что крах Советского Союза лично для него стало «катастрофой» и потерей страны, которую «строили столетиями».