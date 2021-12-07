Шарий: Украина двумя выстрелами из Javelin в Донбассе закрыла себе дорогу в НАТО

ВСУ дважды использовали в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и оба раза безрезультатно. По мнению журналистов Forbes, которые выяснили это, проведя расследование, украинцы сами лишили себя шанса вступить в НАТО.

Такое мнение в своем видеоблоге высказал украинский политик и журналист Анатолий Шарий, по словам которого два выстрела украинских военных, отправивших Javelin «в молоко», окончательно убедили руководство НАТО в необходимости держаться от Украины подальше и даже не давать Киеву надежду на то, что когда-нибудь его просьбы о членстве в Альянсе могут быть удовлетворены.

Как напомнил видеоблогер своим зрителям, ранее после прошедшего в Стокгольме саммита украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба наконец решился открыть украинцам правду о том, что двери НАТО для Украины закрыты. При этом Кулеба добавил, что это решение трех столиц, но не уточнил, каких именно

По мнению Анатолия Шария, этим столицами являются Берлин, Париж и Вашингтон. И именно американцы особенно активно выступают против вступления Украины в военный блок, так как они не так давно жестко одернули украинских политиков в вопросе получения ПДЧ (плана действий по членству в НАТО).

Вашингтон до самого недавнего времени держал Украину на длинном поводке, приняв окончательное решение буквально неделю назад, о чем на саммите в Стокгольме и было сообщено Кулебе, считает Шарий.

Global Look Press / John Macdougall/dpa

При этом на решение закрыть для Украины двери в НАТО, было принято на основе простейшего анализа и расчета, проведенного экспертами Forbes и сотрудниками определенных ведомств, которые и заказали материал в издании.

В частности, проведенное авторитетным американским изданием расследование, показало, что Украина не справляется с Донбассом в открытом военном противостоянии, а значит НАТО подпишет себе смертный приговор, вступившись за Киев и ввязавшись в конфликт с Союзным государством, которое четко дало понять, что при необходимости встанет на защиту республик Донбасса.

Изначально, предположил Анатолий Шарий, западные партнеры Украины рассчитывали быстро подавить ополченцев и прорвать их оборону, а в случае подключения к конфликту России, привлечь силы НАТО. Но реальность разрушила эти планы. Аналитики Forbes убедились, что украинские военные, даже вооруженные пресловутыми «Джавелинами» и «Байрактарами», не смогут добиться в бою с ополченцами даже минимального успеха.

baykardefence.com / BAYKAR

И именно история с «джавелинами» стала жирной точкой в конце истории о североатлантических устремлениях Украины, уверен блогер. По его словам, киевские власти и их кураторы какое-то время возлагали надежды на турецкие беспилотники «Байрактар», однако затем на Западе от этой идеи отказались. Об этом свидетельствует материал Forbes.

«Дело в том, что Россия постоянно совершенствует средства РЭБ и наладила свое производство высокоточных и высококлассных дронов. Эту угрозу со стороны ВСУ Донбасс легко нивелирует при поддержке России. Мало того, Украина будет очень быстро разгромлена. Но и это не все. Вишенкой на торте стали Javelin», — заявил Шарий.

Аналитики Forbes в своем расследовании рассказали о появлении на российских танках специальных надстроек, защищающих от «Джавелинов». Таким образом на Западе осознали, что и защитники Донбасса, и российские танки неуязвимы для имеющихся у ВСУ вооружений.

А исследовав вопрос использования противотанковых ракетных комплексов в Донбассе, американские эксперты выяснили, что «Джавелины» дважды были использованы украинскими военными, и оба раза неудачно.

«Получилась забавная картина. Оказалось, что ВСУ применяли их в Донбассе всего дважды и оба раза промахнулись. Этот факт, с иронией преподнесенный Forbes можно назвать точкой в "натовской истории" Украины. Два неудачных выстрела из Javelin окончательно закрыли дверь НАТО. Теперь им даже надувных автоматов не продадут», — делает выводы журналист.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

В заключение Шарий подчеркивает, что именно после публикации Forbes о неудаче ВСУ с «Джавелинами» Вашингтон принял окончательное решение о возможном членстве Украины в НАТО, и запретил Киеву в дальнейшем даже заикаться на эту тему.

Два выстрела «в молоко» из ПТРК похоронили все смутные надежды американцев на войну с Россией руками украинских военных, и в результате покровители нынешних киевских властей умыли руки, оставив Украине самой разбираться с набирающим силу Донбассом.