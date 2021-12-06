Пентагон уверен в необходимости дипломатических решений по Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с военным командованием по теме ситуации на границе Украины с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Американские военные считают, что эскалации конфликта на Украине можно избежать. Для этого, по мнению Пентагона, необходимо использовать дипломатические связи.

Сложившуюся ситуацию также прокомментировали в Госдепартаменте США. Официальный представитель ведомства Нед Прайс заявил, что дипломатическое урегулирование является приоритетной задачей Соединенных Штатов в данном вопросе.

«Мы считаем, что есть возможность дипломатического решения, прежде всего через выполнение Минских соглашений. Это наш приоритет», — сказал он.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко также высказал мысль, что разрешить украинский вопрос возможно только через реализацию минского комплекса мер. Однако киевские власти неоднократно заявляли, что не намерены выполнять установленные в 2014-2015 годах соглашения.