Депутат ГД Шхагошев усомнился, что США решатся ввести новые экономические санкции

Соединенным Штатам не хватит «потенциальной смелости», чтобы ввести против России серьезные экономические санкции. Такое мнения в беседе с РИА Новости озвучил депутат Госдумы VIII созыва Адальби Шхагошев.

Народный избранник обратил внимание, что Вашингтон давно грозится применить «агрессивные» санкции в отношении Москвы. Однако, уверен депутат, подобного не случится, так как Россия «ко всему готова».

«США на это не пойдут. Это не Корея, не Иран, не какая-то другая страна… На крайние меры они не пойдут, у них на это не хватит потенциальной смелости. А потенциальная смелость означает, что они чувствуют, как и чем мы можем ответить», — подчеркнул Шхагошев.

Депутат ГД полагает, что США продолжат «крутиться» вокруг уже действующих санкций. Но, отметил Шхагошев, эти ограничения практически не мешают России развиваться.

Недавно в зарубежных СМИ появилась информация, что Вашингтон и Брюссель обсуждают возможности ввести против Москвы ряд жестких санкций. Среди потенциальных мер прозвучало предложение отключить Россию от банковской системы SWIFT.