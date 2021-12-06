Белый дом: Байден не собирается «грозить пальцем» Путину на саммите

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не планирует «грозить пальцем» российскому лидеру Владимиру Путину на предстоящем двустороннем саммите. Об этом заявили в Белом доме.

В ходе встречи Байден намерен обсудить с Путиным готовность Вашингтона в «сдерживании» Москвы. Также стороны обсудят дипломатические отношения стран.

«Президент проведет этот разговор в том же стиле, в каком проводил прошлые обсуждения с Путиным — в профессиональной, откровенной, прямой манере, он даст ясно понять без каких-либо риторических излияний и без того, чтобы грозить пальцем, к каким действиям готовы США как по сдерживанию, так и по дипломатии», — сообщил представитель Белого дома.

Переговоры глав США и РФ планируется провести во вторник в режиме видеоконференции. Президенты поднимут на обсуждение множество тем, начиная от взаимоотношений государств, заканчивая проблемами и вопросами международного масштаба.