Политолог Погребинский констатировал ужесточение позиции России в отношении Украины

Россия кардинально изменила отношение к Украине, о чем свидетельствуют последние заявления руководства страны. Об этом заявил политолог Михаил Погребинский.

Эксперт проанализировал обстановку на международной арене и пришел к выводу, что Москва заговорила жестким языком в адрес Киева. По его словам, Россия внимательно следит за попытками Запада втянуть Украину в состав НАТО.

Политолог напомнил, что Москва предостерегала западные страны от размещения войск Североатлантического альянса на территории соседнего государства. Российская сторона назвала это красными линиями, при нарушении которых будут приняты ответные меры.

«Сейчас впервые за долгое время Россия заговорила более жестким языком, теперь Россия говорит: "Мы требуем гарантировать нам безопасность". С намеком на то, что, если Запад будет игнорировать интерес России, Москва заставит их не игнорировать. Это очень серьезно, и на моей памяти такого еще не было», — заявил политолог.

По словам Погребинского, Москва послала Западу и Украине четкий сигнал о том, что шутки закончились. Кроме того, Россия подтвердила готовность к решительным действиям, чтобы не позволить НАТО приблизиться к ее границам.

Телеканал «360» ранее сообщал, что Михаил Погребинский посоветовал России не обсуждать с замгоссекретаря США Викторией Нуланд урегулирование ситуации в Донбассе. По его словам, подобные темы необходимо поднимать в беседе с президентом Джо Байденом.