Ищенко объяснил, в каком случае ДНР и ЛНР станут частью РФ

Рано или поздно вопрос включения Луганской и Донецкой народных республик в состав Российской Федерации неизбежно встанет, так как на территории Донбасса будут проживать миллионы граждан РФ.

Уверенность в этом высказал политолог, обозреватель МИА «Россия Сегодня», слова которого приводит интернет-издание «ПолитНавигатор».

Комментируя недавнее заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что все жители ДНР получат российское гражданство, Ростислав Ищенко ответил на вопрос, придется ли России брать под свою опеку всех этих людей.

«В принципе необходимости железной нету, ведь российские граждане в большом количестве есть в ряде других республик, вроде Абхазии или Южной Осетии. Но если 100 процентов жителей, являясь гражданами одной страны, живут на территории другой – это абсурд», — заявил политолог.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

По его словам, если абсолютно все жители какого-то государства имеют гражданство другого государства, они должны либо убыть в родную им по паспорту страну, либо территория их проживания должна перестать быть иностранной. Но если 2,5 – 3 миллиона человек, проживающих сейчас в ЛНР и ДНР все переедут в Россию – это будет странно, добавил Ищенко.

«Рано или поздно возникнет вопрос о присоединении этих территорий. Россия к решению вопроса в этом стиле, кажется, готова — начав выдавать свои паспорта», – подчеркнул политолог.

В заключение эксперт констатировал тот факт, что минский переговорный процесс помог республикам Донбасса построить свою государственность. Лишь слепой, по словам Ищенко, не видел, что ДНР и ЛНР после провозглашения независимости пошли по пути интеграции с РФ. И альтернативного варианта этому процессу просто нет.