Газопровод загорелся после взрыва в районе Шад Абад на юго-западе Тегерана

На юго-западе столицы Ирана прогремел мощный взрыв, который привел к крупному возгоранию газопровода. Согласно данным местных СМИ, инцидент произошел в районе Шад Абад.

Предварительной причиной взрыва эксперты называют нанесение повреждений трубы во время проведения ремонтных работы. К настоящему моменту сотрудникам пожарного ведомства Тегерана удалось локализовать возгорание. Работают экстренные службы.

По данным представителей городской газовой компании, ни один человек не погиб и не пострадал. Также сообщается, что в районе, который располагается рядом с местом взрыва, временно приостановлена подача газа. Проводится проверка.