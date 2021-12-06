Темнокожий житель Филадельфии Брайан Парнелл почти два десятилетия отбывает наказание за преступление, которое он не совершал. Судье хватило двух дней расследования, чтобы обвинить мужчину в убийстве.

В 1997 году неизвестный застрелил владельца местных пиццерий Константиноса Булиса. Убийство произошло в доме, но из ценных вещей ничего не пропало, однако полиция решила, что это была попытка ограбления. Через четыре года правоохранители обнаруживают, что фрагмент отпечатков, найденных на месте преступления, совпадает с отпечатками 26-летнего темнокожего мужчины Брайана Парнелла, и тут же обвиняют его в убийстве.

В суде Парнелл отрицал любую причастность к преступлению. Более того, он не знал Булиса и был в городе, где жил погибший, всего несколько раз. В день убийства он гостил у своей подруги, которая живет в 45 минутах езды от места преступления. Тогда Парнелл передвигался на костылях из-за травмы лодыжки, поэтому он не смог бы залезть в окно дома Булиса. Множество аргументов были проигнорированы прокурором, сообщается в материале Фонда борьбы с репрессиями.

Через два дня после начала расследования Парнелла приговорили к пожизненному сроку без права на досрочное освобождение. Единственной уликой против мужчины стали два отпечатка пальца на стекле. У правоохранителей был всего фрагмент отпечатка преступника, который совпал с «пальчиками» Парнелла, но они не стали проверять других возможных подозреваемых, передает ФАН.

Все ходатайства, поданные мужчиной, были отклонены. Семья Парнелла продолжает бороться за его освобождение уже два десятилетия. Фонд борьбы с репрессиями, созданный предпринимателем Евгением Пригожиным, обращается к американским чиновникам с просьбой пересмотреть дело Парнелла, который по ошибке вынужден провести в тюрьме остаток своих дней.