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Соловьев пояснил, как при помощи Украины РФ может свести на нет нападки США

Россия
Соловьев пояснил, как при помощи Украины РФ может свести на нет нападки США

Россия может воспользоваться созданной вокруг нее напряженной ситуацией, чтобы через Украину ослабить давление на себя со стороны Соединенных Штатов Америки, создав систему передачи давления.

Такое мнение высказал российский журналист, радио и телеведущий Владимир Соловьев, который прокомментировал предложение американского министра финансов ввести против России новые санкции. По словам Соловьева, Москва должна активно отвечать на давление в свой адрес, оказывая в свою очередь давление на Украину.

Американская сторона, по словам Соловьева, занимается созданием собственного «мира по Оруэллу». В частности, это проявляется в открытых заявлениях Вашингтона о готовности наказывать за так называемые «мыслепреступления» - то есть за предполагаемые ничем не доказанные действия.

Москва, уверен Соловьев, должна отвечать на агрессию со стороны США жестко и бескомпромиссно.

Также телеведущий предложил руководству России взять на вооружение хитрый трюк с использованием Украины, чтобы попытаться ослабить давление Вашингтона.

«Эта проблема решается на счет раз. Вот вам лучший способ — каждый раз, когда принимаются любые санкции против России за Украину, должны автоматически, вот просто не задумываясь, вводиться санкции России против Украины. Система передачи давления. Вы хотите как-то помочь Киеву санкциями против РФ? Тут же получите санкции против Украины», — объяснил Соловьев.

Соловьев пояснил, как при помощи Украины РФ может свести на нет нападки США
president.gov.ua  / Пресс-служба президента Украины

Результатом такой политики, по мнению журналиста, станет то, что Запад просто не сможет продолжать разгребать украинские проблемы и поддерживать на плаву очевидно неплатежеспособный проект.

В заключение Соловьев напомнил, что Россия, несмотря на вызывающе антироссийский курс украинских властей на протяжении уже достаточно долгого времени, по-прежнему остается для Украины одним из крупнейших торговых партнеров.

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