МРОТ в 2022 году будет повышен почти до 14 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении минимального размера оплаты труда в 2022 году почти до 14 тысяч рублей. Соответствующий документ уже опубликован на сайте правовой информации.

С 1 января 2022 года минимальная зарплата в России составит 13890 рублей в месяц. В текущем году МРОТ меньше на 1098 рублей — 12792 рублей. На совещании по социальным вопросом, которое состоялось 18 ноября, Владимир Путин отметил, что в следующем году индексация прожиточного минимума составит 2,5%, но этого недостаточно.

В абсолютных цифрах по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц. Эта сумма будет на 1 тысячу рублей больше, чем сейчас. При этом глава государства отметил, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума.

Еще в сентябре в Госдуму с одобрения правительства внесли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума.