Анекдот ведущего Норкина про Чубайса вызвал смех в студии «Места встречи»

Телеведущий Андрей Норкин в очередной раз рассказал остроумный анекдот в студии программы «Место встречи». Шутка была посвящена политику и бывшему руководителю Роснано Анатолию Чубайсу.

Журналист в прямом эфире обсудил с приглашенными экспертами деятельность Чубайса. Норкин напомнил, что корпорация «Роснано» не смогла погасить собственный долг в 150 миллиардов рублей. Дефолта удалось избежать только благодаря государственным гарантиям. Это ситуация идет вразрез с заявлением, сделанным Чубайсом в 2015 году: «У нас очень много денег».

«Анатолий Борисович Чубайс — уникальный персонаж в истории нашей страны. Он ухитряется вызывать жгучую общественную реакцию на протяжении без малого 30 лет. У нас такая традиция — если Чубайса вспоминают, то недобрым словом и не за что-то конкретное, а по совокупности заслуг», — сказал Норкин.

Ведущий указал на слова Чубайса, сказанные в беседе с блогером Ксенией Собчак. Тогда политик взял на себя ответственность за «все плохое, что происходит со страной», сообщает телеканал «360». Норкин иронично отнесся к этому высказыванию.

В конце эфира он по традиции решил повеселить зрителей анекдотом.

«Анатолий Борисович поработал на высших постах и в правительстве, и в администрации президента, и в госкорпорациях. Уникальная ситуация. Садится Чубайс в такси. Таксист говорит: "Вам куда?" Анатолий Борисович отвечает: "Да без разницы. Я везде нужен"», — пошутил ведущий, «взорвав» зал.

Норкин всегда смешит аудиторию забавными рассказами. У него даже есть своя юмористическая программа, с которой он выступает по России.