Колдунья Цвылинив в прямом эфире предсказала отставку Зеленского

Мольфарка Мария Цвылинив с помощью гадания предсказала, сколько Владимир Зеленский будет находиться на посту президента Украины. Она сделала это в эфире канала «1+1».

Колдунья произвела гадание на воске. Она сказала, что политик уйдет из власти досрочно.

«Свою каденцию он не закончит. Он сам уйдет. Он не злой человек, но не может выполнять, что он обещал. Жаль его, но на него есть зло других людей», — озвучила неутешительное предсказание знахарка.

Цвылинив также сообщила, что команда Владимира Зеленского проиграет следующие президентские выборы. Кресло главы государства займет женщина «из старых».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Журналисты попросили мольфарку раскрыть подробности. Они поинтересовались, не говорит ли она о лидере партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Колдунья не дала прямого ответа, отметив, что воск не может дать более точную информацию.

Пророчество Марии Цвылинив вышло на телеканале, принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому, которого ранее называли союзником Владимира Зеленского. Вероятно, бизнесмен попытался намекнуть президенту, что ему пора покинуть пост.

Ранее в Верховной раде посоветовали президенту запастись подгузниками. По мнению некоторых украинских депутатов, они могут ему пригодиться в случае новых митингов, сообщает телеканал «360».