Гастрожурналист Василий Быков умер в Москве

Журналист Василий Быков, освещавший гастрономическую жизнь столицы, умер в Москве.

Друзья главного редактора портала Royal Cheese Василия Быкова сообщили о его смерти в Facebook.

«Знал его почти 20 лет, и больше четырех из них проработали вместе в журнале. Вася был весел, благодушен, легок на подъем, любил жизнь и наслаждался ею в полной мере. Таким он был, таким он и остался в наших сердцах», — прокомментировал Александр Пигарев.

«Вася, ты был невероятный кладезь легенд гастрономической жизни. Покойся с миром. Буду скучать по твоему острому глазу», — написала коллега Быкова Наталия Сафронова.