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Авторы Wall Street Journal назвали слабой политику президента США Байдена

Политика
Авторы Wall Street Journal назвали слабой политику президента США Байдена

Президент США Джо Байден не может защитить интересы страны, что привело к ослаблению позиций Вашингтона на мировой арене. Об этом написали в газете The Wall Street Journal.

Авторы материала считают, что главные конкуренты американской стороны в лице России, Китая и Ирана перестали всерьез воспринимать Байдена из-за его политики. Кроме того, журналисты сравнили действия действующего лидера и его предшественника Дональда Трампа.

«Байден пришел к власти, пообещав жестко выступить против (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина, в отличие от Трампа, но его действия были более слабыми», — сказано в статье.

Журналисты напомнили, что Байден отменил санкции против газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, авторов возмутили намерения президента обсудить внешнеполитическую повестку с Путиным.

Ранее пользователи Facebook обрушились с критикой в адрес Джо Байдена перед переговорами с Владимиром Путиным. По мнению комментаторов, российская сторона будет диктовать условия, а Вашингтону останется только записывать.

#россия #сша #байден