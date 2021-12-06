Авторы Wall Street Journal назвали слабой политику президента США Байдена

Президент США Джо Байден не может защитить интересы страны, что привело к ослаблению позиций Вашингтона на мировой арене. Об этом написали в газете The Wall Street Journal.

Авторы материала считают, что главные конкуренты американской стороны в лице России, Китая и Ирана перестали всерьез воспринимать Байдена из-за его политики. Кроме того, журналисты сравнили действия действующего лидера и его предшественника Дональда Трампа.

«Байден пришел к власти, пообещав жестко выступить против (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина, в отличие от Трампа, но его действия были более слабыми», — сказано в статье.

Журналисты напомнили, что Байден отменил санкции против газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, авторов возмутили намерения президента обсудить внешнеполитическую повестку с Путиным.

Ранее пользователи Facebook обрушились с критикой в адрес Джо Байдена перед переговорами с Владимиром Путиным. По мнению комментаторов, российская сторона будет диктовать условия, а Вашингтону останется только записывать.